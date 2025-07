Stellan Skarsgård og Elle Fanning er med i Neons Sentimental Value

Produksjonsselskapet Neon har blitt ganske kjent for sine skrekkprosjekter, som Longlegs, The Monkey, Together, Cuckoo, og Presence, men det gjør også mange andre filmer i en lang rekke sjangre. Neon ga oss Anora og leverer snart også The Life of Chuck og Splitsville, og dette er på toppen av Sentimental Value også.

I sistnevnte film følger vi to døtre som forsøker å finne tilbake til sin fraseparerte far. Den handler om hvordan den ene blir tilbudt en rolle i sin eksentriske fars neste og etterlengtede film, og om hvordan den andre etter å ha takket nei til rollen blir gitt til en kommende Hollywood-stjerne i stedet. Dette fører til en komplisert familiedynamikk, som splittes ytterligere når den unge stjernen sniker seg inn i den fremmedgjorte gruppen.

Sentimental Value I hovedrollene ser vi Renate Reinsve og Inga Ibsdotter Lilleaas som døtrene Nora og Agnes, med Stellan Skarsgård i rollen som faren Gustav. Den fremadstormende skuespillerinnen spilles av Elle Fanning, og når det gjelder når filmen får premiere, er den planlagt å komme 7. november.

Sjekk ut traileren for filmen nedenfor.