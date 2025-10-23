Stellantis' nye administrerende direktør krever endringer i EUs utslippsregler for å redde bilindustrien

HQ

Stellantis er i dag et av verdens største bilselskaper med 14 kjente bilmerker under beltet. De har en nyutnevnt administrerende direktør, og han har nå appellert til EU om å omskrive utslippsreglene, fordi de ifølge ham er på god vei til å ta livet av bilindustrien. Bilgiganten som eier Alfa Romeo, Fiat, Maserati, Ram, Dodge, Chrysler med flere er i krise, og flere fabrikker står stille.

Nå krever den nye konsernsjefen Antonio Filosa at EU river opp sine urealistiske CO2-krav og forbudet mot forbrenningsmotorer. Dette via Reuters

"At EU har innført så strenge mål på så kort tid, har fortrengt både tilbud og etterspørsel. Vi må endre reglene og tilby kundene hele spekteret av kjøretøy de ønsker og har råd til."