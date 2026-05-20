Stellantis vil være klar med mange små, billige elbiler innen 2028

Hvis det er ett bilkonglomerat som har hatt vanskelig for å tilpasse seg en moderne verden med elektriske drivlinjer, så er det Stellantis, det enorme selskapet som eier alt fra Fiat til Citroen, fra Jeep til Maserati.

Vi har sett noen ganske middelmådige økonomiske rapporter fra selskapet, men de vil satse stort på små, elektriske biler fremover fra noen få utvalgte merker (som vi har dekket tidligere).

Ifølge Top Gear vil Stellantis være laserfokusert på det europeiske elbilmarkedet, og tilby små, billige elbiler for en verden der kjøpekraften kommer til å krympe ytterligere.

De nye modellene vil falle inn under Stellantis' nylig annonserte "E-Car"-program, og de første bilene vil rulle ut fra selskapets Pomigliano-fabrikk i Italia - der Fiat Panda for tiden produseres. Ifølge Stellantis står "E" for "European, Emotion, Electric and Environmental friendliness", som er selskapets eget uttrykk for: små elbiler som bygges billig i Europa for europeiske byer.

Nøyaktig hvordan disse bilene kommer til å se ut og fungere, gjenstår å se, og 2028 er fortsatt et stykke frem i tid, men det ser ut til å være en plan for den nærmeste fremtiden, i det minste.