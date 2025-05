Stellar Blade blir regionlåst i 132 land

HQ

Så var det på tide igjen. Av en eller annen grunn har Sony bestemt seg for å regionlåse PC-versjonen av Stellar Blade i 132 land, med andre ord gjøre tittelen helt utilgjengelig for en stor del av verdens Steam-brukere.

Som vi alle vet, er dette ikke første gang Sony har gjort dette, og det påvirker spesielt land der Playstation Network ikke er offisielt tilgjengelig. For eksempel vil spillere i land som Estland og Litauen ikke kunne kjøpe titler som The Last of Us Part 2, God of War Ragnarok eller Helldivers 2 på Steam.

I tillegg til regionslåsen vil Stellar Blade også bruke Denuvo, et ganske irriterende DRM-verktøy som ofte har blitt kritisert for å ha negativ innvirkning på ytelsen. Sony har ikke offisielt kommentert hvilke land som er berørt av regionslåsen, men det ser ut til å følge samme mønster som tidligere titler.

Stellar Blade vil bli utgitt på Steam den 11. juni.