Stellar Blade Direktøren er usikker på om DLC og New Game Plus kommer med en oppdatering etter lanseringen.

Stellar BladeLanseringen er bare noen få uker unna, og selv om mange allerede har bestemt seg for å kjøpe spillet av én eneste grunn, har regissør Kim Hyung Tae nylig snakket om planene etter lanseringen.

Det kommer flere kostymer i oppdateringer etter lanseringen, og det blir også en New Game Plus-modus. I en samtale med Ruliweb (via GenkiJPN) presiserte Tae også at det ikke vil bli lagt til noen mikrotransaksjoner, med ett unntak.

"Vi ønsker å gjøre det klart på dette tidspunktet at Stellar Blade ikke vil kreve noen ekstra utgifter som spillerne ikke er klar over, utover det de har betalt for pakken", sier han. "Det eneste unntaket er hvis vi lager samarbeidskostymer med et annet selskaps IP, og disse kan selges mot en avgift. Det er heller ikke noe New Game+ i lanseringsversjonen, så du kan se frem til at den snart blir oppdatert."

Kommer du til å kjøpe Stellar Blade ved lansering, eller venter du på å se hva som legges til i oppdateringene?