Stellar Blade For Switch 2 vil spillet kjøre med 60 bilder per sekund, men det er en hake

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Som du sikkert vet, skal « Stellar Blade slippes for Switch 2 i høst, i det som kalles en «Complete Edition» som inkluderer både DLC-utvidelser og funksjoner som er eksklusive for Switch 2. Vi delte nylig en trailer spesielt for Switch 2-versjonen av spillet, men mange har lurt på hvordan det vil fungere på Nintendos hybridkonsoll.

Nå har den koreanske utvikleren Shift Up delt flere detaljer om nettopp dette temaet i et intervju med Nintendo Everything, og nyhetene ser ut til å være både gode og litt mer bekymringsfulle. Det viser seg at spillet vil kjøre med 60 bilder per sekund og vil ha oppskalert grafikk i 1080p når det spilles i dokket modus og 720p i håndholdt modus.

Imponerende, men tilnærmingen som er valgt for å oppnå dette er svært kreativ og medfører en konsekvens som vi ikke tror alle vil sette pris på. Teknisk direktør DongKi Lee forklarer:

«Så vi satte oss et mål om 60 bilder per sekund både i håndholdt modus og i dokket modus. Og faktisk er en unik metode vi bruker at, som du sikkert vet, Switch 2 støtter Nvidias DLSS. Vi bruker det til oppskalering, men det støtter ikke... det har ingen funksjoner for generering av bilder.

Det vi gjorde var å ta AMDs FSR 3.1 for PC og bruke funksjonen kalt bildeinterpolering for å nå målet om 60 bilder per sekund. Vi bruker DLSS til oppskalering, og deretter tok vi resultatet vi fikk og brukte bildeinterpolering fra FSR 3.1 for å kunne nå målet på 60 bilder per sekund.»

Så langt, så bra, men det er en liten hake ved denne tilnærmingen, og han konkluderer:

«Det var også viktig å ha jevn latens for spillerne. Vi har 30 bilder per sekund for å sikre jevnhet, og bruker deretter interpolering – en bildeinterpolering – for å nå målet på 60.»

Kort sagt, forvent ikke den samme knivskarpe spillopplevelsen som på PC og PlayStation 5; det vil være noe inndataforsinkelse, noe vi vet at spillere vanligvis ikke setter pris på.

Nøyaktig når « Stellar Blade: Complete Edition» skal slippes, er fortsatt uklart, men det er planlagt til høsten 2026 og har allerede fått aldersklassifisering, så det er sannsynligvis ikke langt unna. Kanskje vi får vite mer under Nintendo Direct, som det ryktes skal finne sted neste uke?