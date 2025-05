Stellar Blade kommer til PC neste måned - her er nyhetene

HQ

Det tidligere PlayStation 5-eksklusive Stellar Blade kommer endelig til PC 11. juni, og takket være en lekket lanseringstrailer vet vi nå alt det nye som venter oss. Og det som er klart er at dette er langt mer enn bare en enkel port. Fans som velger å skaffe seg PC-versjonen kan forvente seg :



25 nye kostymer til Eve



En ny sjefskamp



Støtte for DLSS 4 og FSR 3



Høyoppløselige teksturer og støtte for ultrawide



Japanske og kinesiske stemmer



Multi Frame Generation og ulåst bildeoppdateringsfrekvens



Kort sagt, mange godbiter, og det virker ubestridelig at PC-versjonen vil være den ultimate utgivelsen av Stellar Blade. Forventningene fra utviklerne selv er høye, og Shift Up forventer at denne versjonen vil selge enda bedre enn PlayStation 5-versjonen. En talsperson for selskapet sa :

"I AAA-spillmarkedet har PC-enheter en høyere markedsandel enn konsoller, så vi forventer at ytelsen til PC-versjonen vil overstige konsollversjonen"

Kommer du til å få Stellar Blade for PC?