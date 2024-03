Stellar Blade kunngjør demolansering 29. mars

HQ

Stellar Blade er det neste store eksklusive PlayStation-spillet som kommer om en drøy måned, den 26. april. Siden EVE er en helt ny IP, har Sony bestemt seg for at det er på tide at spillerne får en førstehånds titt på hva denne actiontittelen kommer til å handle om.

Stellar Blade vil slippe en gratis demo 29. mars (langfredag) kl. 14:00 GMT/15:00 CET. Siden det er en helligdag, er vi sikre på at dette blir en fin måte å tilbringe helgen på. Ifølge pressemeldingen vil demoen starte fra begynnelsen av spillet og gå gjennom opplæringen der EVE lander på jorden som en del av 7th Air Squadron for å bekjempe Naytiba-trusselen.

Shift Up har også bekreftet at de som fullfører den første delen av demoen, vil kunne overføre lagringsfilen sin til lanseringsversjonen, slik at det ikke er nødvendig å gå gjennom den på nytt.