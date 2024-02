Stellar Blade legge spesiell vekt på utformingen av hovedpersonens korsrygg.

HQ

Selv om temaet modellering og karakterdesign (som regel av kvinner) vanligvis er mer et samtaleemne på forum og andre steder utenfor de aktuelle bransjenyhetene, er det noen ganger teamene og studioene selv som ønsker å fremheve en del av karakterens fysiognomi, enten fordi det er relevant for fortellingen ... eller for at spilleren ikke skal miste interessen.

Regissøren for den kommende PlayStation 5-eksklusive tittelen Stellar Blade, Hyung-Tae Kim, har snakket med Gamesradar+ om karakterdesignet til hovedpersonen Eve. Designet, som er hentet fra kroppsskanningen til den koreanske modellen Shin Jae-eun, hadde et spesielt fokus på å detaljere baksiden av avataren. Og du kan gjette hvor jeg vil hen. Og Kim hevder at det er helt bevisst.

"Når det gjelder designet, er vi spesielt oppmerksomme på figurens rygg fordi spilleren alltid ser seg bakover når han eller hun spiller", sier han. "Det er det de ser mest, så vi syntes dette var ganske viktig."

Vi får snart se nærmere på Eves design når Stellar Blade slippes 26. april 2024 på PS5.