Stellar Blade-utvikler Shift Up skal avsløre noe i morgen

Shift Up, teamet bak den store suksessen Stellar Blade og Goddess of Victory: NIKKE, erter en kunngjøring for i morgen. Utvikleren har opprettet en ny konto på sosiale medier, der den la ut en kort teaser for en YouTube-premiere, som skal gå live 1. april 2026 kl. 03:00 BST / 04:00 CEST.

Det er fortsatt om morgenen, noe som betyr at det er perfekt for en aprilsnarr. Ser vi på NIKKEs sosiale medier, vet vi kanskje allerede hva denne mystiske kunngjøringen vil vise, ettersom et bilde har blitt avslørt som viser "NIKKE 2", et spill som også bare kan være en aprilsnarr-idé. Det er problemet med 1. april; alles vilje til å suspendere vantroen er på et lavmål.

Når NIKKE 2 allerede er vist via sosiale medier, lurer vi imidlertid på hvorfor Shift Up er så mystiske med hva de viser på YouTube-strømmen. Vi ville sikkert se mer sammenheng mellom Twitter / X-avsløringen og en YouTube-video som går nærmere inn på detaljer. Det får vi sannsynligvis vite i morgen tidlig, hvor vi garantert også vil se mange andre raseri- og spøkoverskrifter.