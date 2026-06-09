Stellar Blade Switch 2 er annonsert

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Under ettermiddagens Nintendo Direct ble Stellar Blade presentert for Switch 2, der Eve – kledd i mer eller mindre ingenting – inntar Nintendos plattform etter å ha gjort suksess på PlayStation 5, i det som kan betraktes som en moderne klassiker. En oppfølger i serien ble vist under Sonys State of Play for et par uker siden, men nå får også Nintendo-spillere muligheten til å sparke og riste på baken i Shift Ups epos.

Vi har et tredjepersonsspill å se frem til der timing, presisjon og akrobatikk står i sentrum. Det har gått rykter om at spillet var under utvikling, men det er nå bekreftet at det lanseres i 2026. Vi fikk ikke en spesifikk dato, men forventer flere detaljer senere i år.