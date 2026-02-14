Stellar Blade utvikleren ser ut til å antyde Switch 2- eller Xbox-utgivelser

HQ

Da Stellar Blade ble annonsert, ble enhver diskusjon om spillet raskt redusert til prat om Eves derrière og hennes alarmerende vakuumforseglede garderobe. Da det endelig hadde premiere på PlayStation 5 i 2024, viste det seg at Shift Up hadde lagt ned mye arbeid i spillopplevelsen, og spillet fikk gjennomgående høye rangeringer og solgte svært godt, med et ekstra løft da det ble utgitt på PC i 2025.

Nå ser det ut til at Shift Up ønsker å utvide sitt publikum og gi ut Stellar Blade til flere formater, med Xbox Series S/X som den mest sannsynlige kandidaten, men kanskje også Switch 2. I selskapets siste kvartalsrapport kan vi lese :

"... vi vurderer plattformutvidelse utover PS5 og PC for å utvide publikums rekkevidde. Denne tilnærmingen forventes både å introdusere tittelen for nye spillere og gradvis bygge forventning til neste kapittel i serien.

Vi forventer at 2026 blir et år der flere brukere får oppleve den eksisterende tittelen, samtidig som det bygges opp momentum og forventning til neste fase av Stellar Blade -serien."

Vi vet allerede at oppfølgeren til Stellar Blade vil bli utgitt som en multiformattittel, og basert på dette høres det ut som om utviklerne ønsker at fremtidige fans skal ha en sjanse til å nyte del én før de tar fatt på del to.

Hvordan tolker du denne kunngjøringen, og ville du kjøpt Stellar Blade hvis det kom til Switch 2 og/eller Xbox Series S/X?