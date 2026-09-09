Stellar Blade vil få en fysisk utgave på Switch 2 (uten GKC) og Bayonetta-kostymer

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Stellar Blade Vi fikk en dato for lanseringen av Nintendo Switch 2 under Nintendo Direct-presentasjonen: 5. november. Actionspillet fra Shift Up, som får en oppfølger med en ny hovedperson, ble lansert på PS5 og PC i 2024, utgitt av Sony, men for Switch 2-utgaven står det koreanske studioet selv for utgivelsen.

Og… overraskelse: Shift Up har overgått mange store studioer ved å bekrefte at « Stellar Blade vil få en fysisk utgave på Switch 2, og at hele spillet vil være inkludert i kassetten: ingen Game Key-kort. Stellar Blade er riktignok ikke et enormt spill, men det ser likevel ut til å være en svært ambisiøs port, med et mål om 60 bilder per sekund med DLSS.

I tillegg kommer det med Complete Edition, som inneholder all DLC, inkludert utvidelsene NieR:Automata og GODDESS OF VICTORY: NIKKE, samt noen ekstra skins og gjenstander som en bonus. Og som en overraskelse: fire skins basert på Bayonetta (som også kommer til PS5 og PC som en gratis oppdatering 5. november).