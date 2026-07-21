Stellar Blade vil trolig bli lansert ganske snart på Switch 2

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Under den såkalte ikke-E3»-messen i juni benyttet Nintendo også anledningen til å arrangere sitt eget arrangement med en stor Nintendo Direct-presentasjon. Et av spillene som ble vist frem den gangen, var en Switch 2-versjon av det kritikerroste og bestselgende spillet « Stellar Blade fra den koreanske utvikleren Shift Up.

På det tidspunktet fikk vi ikke vite noe om utgivelsesdatoen, men det ble i det minste bekreftet at spillet skulle lanseres senere i år. Nå ser det imidlertid ut til at ting går fremover og at en utgivelse nærmer seg, ettersom Neogaf-brukere har lagt merke til at « Stellar Blade nettopp har fått en ESRB-aldersklassifisering – et sikkert tegn på at premieren er i sikte.

Som forventet fikk spillet aldersklassifiseringen «Mature», og det ser ut til at det ikke blir noen sensur på Nintendos konsoll – noe som dessverre påvirket Switch 2-versjonen av Dispatch tidligere i år. I begrunnelsen for aldersklassifiseringen kan vi lese:

«Blodsprut-effekter forekommer hyppig når fiendtlige skapninger blir hugget ned og lemlestet. Noen mellomsekvenser og kampsekvenser viser nærbilder av spidning, lemlestelse og halshugging. Spillet viser noen kvinnelige karakterer i avslørende kostymer (f.eks. dyp utringning; tettsittende, hudfargede kroppsdrakter), med bryster som vugger under kamp.»

Kort sagt... overdreven vold, noen lettkledde kvinner og hoppende bryster. Med andre ord, akkurat den « Stellar Blade vi kjenner så godt. Vi holder dere oppdatert når vi hører mer om utgivelsesdatoen, men det ser ut til at Shift Up er ivrige etter å få spillet ut før Grand Theft Auto VI feier konkurrentene av banen.