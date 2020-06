Stellaris: Galaxy Command ute nå på iOS og Android

Stellaris er et underholdende sci-fi-strategispill som har vært ute på PC siden 2016 (og konsoller siden i fjor), og nå har en spin-off til mobil akkurat blitt utgitt på iOS og Android. Stellaris: Galaxy Command tilbyr flere systemer like de fra hovedspillet, og inkluderer også et vedvarende univers som spillere må jobbe sammen om å gjenoppbygge etter en katastrofal krig. Her skal man ta kontroll over sin egen romstasjon, skape allianser og bygge deres fartøy. Spillet er forresten gratis, men tilbyr også kjøp i app.

