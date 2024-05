Stellaris: The Machine Age er ute nå

HQ

Sci-fi-strategispillet Stellaris har nettopp sluppet sin splitter nye DLC, The Machine Age. Som du sikkert kan gjette ut fra navnet handler utvidelsen om maskiner, både fordelene og farene de kan føre med seg.

The Machine Age legger til en ny sluttspillkrise der spillerne må finne en måte å hjelpe eller håndtere Cetana, den syntetiske dronningen. Det er også en ny krisesti, og mye mer fokus på maskinimperier, slik at du kan bygge en skikkelig historie rundt dem.

Etter hvert som du fordyper deg i din kjærlighet til robotteknologi, kan du også vise frem forbedringene dine med et nytt sett med portretter, og du kan velge mellom tre forskjellige opprinnelser for å vise din tilknytning til maskinen. Sjekk det ut her hvis du er en gammel Stellaris -fan som leter etter en unnskyldning for å spille en ny kampanje.