nyheter
Stellaris

Stellaris utvides med Shadows of the Shroud i september

Paradox' elskede storstrategitittel Stellaris skal utvides nok en gang.

HQ

Paradox' populære 4X-strategispill Stellaris får nytt nedlastbart innhold 22. september. Utvidelsen har fått tittelen Shadows of the Shroud, og denne gangen er fokuset på den psioniske stien, som Paradox har omarbeidet fullstendig med nye funksjoner. Slik beskriver utviklerne det på Steam:

"Psionic Plane er stort og fullt av farer. Shadows of the Shroud er den ultimate utvidelsen for de som ønsker å mestre det ukjente bak sløret, og tilbyr en fullstendig overhaling av Psionic Ascension Path. Moralske handlinger, beskyttertroskap og den allestedsnærværende risikoen for total tilintetgjørelse vil nå forme din forbindelse til entitetene som lever på den andre siden."

Utvidelsen vil også bli inkludert i spillets niende sesongkort, som inneholder Biogenesis, Stargazer og Infernals.

Selv om den siste 4.0-oppdateringen ikke ble universelt godt mottatt på grunn av bugs og tekniske problemer, fortsetter Paradox med en jevn strøm av innhold til Stellaris. Fans kan allerede sjekke ut den offisielle traileren for Shadows of the Shroud nedenfor.

HQ
Stellaris

