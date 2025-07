Stemmerettsalderen i Storbritannia settes ned til 16 år.

HQ

Siste nytt om Storbritannia. I et forsøk på å få yngre mennesker mer involvert i valg av folkevalgte i Storbritannia, ønsker landet å senke stemmerettsalderen til 16 år. Endringen vil etter hvert gjelde alle former for valg, selv om det i dag bare er de desentraliserte valgene (det vil si lokalvalg i Skottland og Wales og valg til det skotske parlamentet og Senedd) som omfatter 16-åringer og eldre.

I skrivende stund er det fortsatt 18 år som gjelder for reserverte valg, og for dem som lurer på hva disse valgene omfatter, så omfatter de valg til det britiske parlamentet, alle lokalvalg i England, valg av politi og politimyndigheter i England og Wales, samt alle valg i Nord-Irland. Dette vil imidlertid endre seg til neste parlamentsvalg, ettersom stemmerettsalderen for reserverte valg vil bli redusert til 16 år innen den tid.

Den britiske regjeringen uttalte følgende om beslutningen :

"Dette vil bety at unge mennesker, som allerede bidrar til samfunnet ved å arbeide, betale skatt og tjenestegjøre i militæret, vil få rett til å stemme i saker som berører dem. Dette vil bringe valgene i hele Storbritannia på linje med valgene i Skottland og Wales."

Ikke alle partier er like fornøyde med denne avgjørelsen, og Conservatives har svart med en uttalelse som kommenterer hvordan 16-åringer ikke kan kjøpe lodd, alkoholholdige drikkevarer, gifte seg, dra i krig eller stille til valg, men snart vil kunne stemme ved valg.

Tror du dette vil være bra for Storbritannia i det lange løp?