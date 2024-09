Stemmeskuespilleren Peter Renaday er død

HQ

Peter Renaday, kjent for sin rolle som Duncan i Dragon Age: Origins og Teenage Mutant Ninja Turtles, er død i en alder av 89 år i sitt hjem i Burbank, California. Ingen offisiell dødsårsak er kunngjort, men med tanke på hans alder er det sannsynlig at det var naturlige årsaker.

Blant dem som har lagt igjen sine hyllester og kondolanser, er selvfølgelig BioWare, som selvfølgelig husker hans opptreden som den grå vokteren Duncan med varme. Andre roller Renaday har spilt inkluderer Adam Fenix i Gears of War 3, Al-Mualim i Assassins Creed og M i From Russia with Love.