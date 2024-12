Stemmeskuespilleren til Geralt går tilbake på tidligere uttalelser om The Witcher 4

HQ

Doug Cockle, stemmeskuespilleren bak Geralt of Rivia i The Witcher-spillene, har tidligere antydet at Geralt ville være med i det kommende spillet, selv om han ikke er hovedpersonen. Han har imidlertid nylig tatt tilbake disse uttalelsene etter å ha blitt irettesatt av CD Projekt Red. Cockle forklarte at hans tidligere kommentarer var basert på ubekreftede rykter, og at han nå er usikker på Geralts rolle i det nye spillet, som går under arbeidsnavnet Project Polaris.

CD Projekt Red har ikke avslørt noen offisielle detaljer om spillets handling eller karakterer, men har tidligere antydet at det vil innlede en ny trilogi i The Witcher-serien. Et teaser-bilde antyder et fokus på en ny Witcher-karakter, og over 400 ansatte jobber for tiden med utviklingen av spillet. Cockle nevnte også at han er bundet av en taushetsavtale og ikke kan dele ytterligere informasjon.

Mener du at Geralt bør være hovedpersonen i The Witcher 4, eller er det greit om en ny karakter er det?