Stemmeskuespilleren til Lisa Simpson mener serien bør avsluttes etter sesong 40

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Neste måned er det premiere på sesong 38 av The Simpsons, en serie som hadde premiere i 1989, men som faktisk eksisterte noen år før det som et innslag i «The Tracey Ullman Show». Serien har holdt seg sterk helt siden den gang, og praktisk talt hele rollebesetningen er fortsatt med, så Bart, Lisa og selvfølgelig Homer høres akkurat ut slik vi forventer.

Men… det må ta slutt en gang, og det har vært mye spekulasjon om når det vil skje. Nå har det dukket opp en teori fra noen med bedre innsikt enn de fleste av oss: Nancy Cartwright. Da programlederen spurte henne direkte hvor lenge hun tror « The Simpsons vil gå på lufta, svarte hun «40», med henvisning til sesong 40, som er hvor lenge Fox har fornyet serien i henhold til den siste kontrakten.

Da hun deretter ble spurt om hun virkelig var sikker på denne sensasjonelle nyheten, svarte hun ganske enkelt: «Det er min mening.» Det betyr imidlertid ikke at hun selv vil forlate serien hvis den fortsetter utover det tidspunktet. Kort tid etter forklarte hun at «vi skal fortsette» så lenge alle er i live og ønsker å fortsette å lage serien.

Om Cartwright har rett, vil vi sannsynligvis finne ut om et år eller to. Likevel tyder mye på at serien vil fortsette i hvert fall en liten stund til. Mange av stemmeskuespillerne er imidlertid allerede ganske gamle, for eksempel den 82 år gamle Harry Shearer (Mr. Burns, Ned Flanders, Skinner og andre), og det gjenstår å se hvordan seriens skapere vil håndtere dette.