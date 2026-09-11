Stemmeskuespilleren til Zelda uttaler seg om en mulig rolle i filmen « The Legend of Zelda: «Jeg kan ikke si noe sikkert om det

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Det er en utmerket tid å være fan av The Legend of Zelda, for i november kommer den nyeste nyinnspillingen av The Legend of Zelda: Ocarina of Time til Nintendo Switch 2. Dette vil deretter bli etterfulgt av Hyrule Warriors: Age of Calamity, som kommer til den hybride etterfølgeren i februar 2027 som en del av en Definitive Edition, og dette skjer før live-action-filmen The Legend of Zelda Movie har premiere på kinoene.

Med så mye Zelda-innhold på trappene må vi anta at det også er en flott tid å være Patricia Summersett, ettersom skuespilleren er kjent for å være stemmen til prinsesse Zelda, senest i Hyrule Warriors-spillene og i The Legend of Zelda: Breath of the Wild og The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Det vi faktisk ikke vet, er om Summersett vil ha noen rolle i Ocarina of Time Remake, eller om Sony og Nintendo vil hylle den legendariske spillserien som strekker seg over 40 år ved å la Zelda-stemmeskuespilleren opptre i en mindre rolle i filmen. Når det er sagt, skjer dette ofte i filmatiseringer av videospill (ikke minst med Troy Baker og Ashley Johnson i HBO Max-serien «The Last of Us», for å nevne ett eksempel).

Da hun snakket om denne situasjonen, ga Summersett Variety et lite innblikk i hva som kan være i vente:

«Jeg kunne ikke svare på det på noen måte. Selvfølgelig er jeg en levende taushetserklæring, på en måte på verdens nomadeland. Jeg mener, jeg elsker det når de gjør det for stemmeskuespillere, det er helt sikkert, og jeg håper det blir en praksis som alltid blir implementert i fremtiden, ettersom alle teknologiene på en måte smelter sammen og videospill ønsker å bli mer som film, mens film ønsker å bli mer som videospill. Den anerkjennelsen er herlig, men jeg kan ikke si noe konkret om det.»

Når det gjelder at Bo Bragason skal ta over rollen som prinsesse Zelda, i hvert fall i live-action-form, la Summersett til: «Når det gjelder ulike versjoner av Zelda, kan jeg ikke vite – siden den ikke er utgitt ennå – hvordan det vil påvirke mitt generelle inntrykk av Zelda. Jeg lar det bare være mye rom for alle slags forskjellige tolkninger som ulike mennesker bringer inn i det. På samme måte som noen tilfører noe til en ny Harry Potter-serie eller en James Bond-film eller noe av den typen, som har et slags syklisk fortellerelement med ulike, gjentakende arketyper.»

Skal du dra på kino for å se «The Legend of Zelda» når den har premiere 30. april 2027?