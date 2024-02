Stephen Amell vil spille Green Arrow i James Gunns nye DC-univers.

HQ

Stephen Amell har spilt rollen som Green Arrow i nesten ti år, og det har gått bra. Det er ikke akkurat noen blockbuster, men serien har sine fans. Men som med alt annet kommer alt til en slutt, og han har faktisk allerede hoppet av en gang, så spørsmålet mange stiller seg nå er hva Stephen skal gjøre når oppdraget er over. Kanskje finnes det et svar på det allerede nå.

På Mega Con i Orlando ble han spurt om han kunne tenke seg å fortsette å spille Green Arrow, men i James Gunns DC-univers i stedet. Der skjer det ting, for mens DCEU-filmtidslinjen offisielt nærmer seg slutten, nærmer Gunns eget univers seg med Creature Commandos som første produksjon med premiere i år, men han forbereder også Superman: Legacy, som i sin tur har premiere i 2025.

Svaret på spørsmålet var ikke krystallklart, men det endte i en positiv tone for de som ønsker å fortsette å se Amell i rollen som Oliver Queen, også kjent som Green Arrow. Dette er hva han sa på Mega Con, i et intervju med CBR om sin mulige interesse: "Kan vi se ett minutt av filmen først? Ja, det ville jeg gjort."

Det er selvfølgelig ikke opp til ham å bestemme. Gunn må også ville ha ham med, og det virker ikke like opplagt. Da James og Peter Safran offentliggjorde planene sine for DC-universet, var han ikke med. I hvert fall ikke i "Chapter 1: Gods and Monsters". Det kan selvsagt være en plan om å kaste inn pilen på et senere tidspunkt, men selv om det skulle skje, er det lite sannsynlig at han vil bli spilt av Amell. Med mindre man velger å komplisere ting ytterligere og slå sammen "Arrowverse" med DCs multivers, og merkelige ting har skjedd.

Vi får bare vente og se hva James mener om det hele, men Amell ser ut til å ha døren åpen.

Hva synes du, vil du se Green Arrow i Gunns DC-univers, eller er multiverset nok for nå?