Stephen Curry går glipp av All-Star Game på søndag: Hans 12. valg på 17 sesonger

Den tradisjonsrike NBA All-Star Game finner sted søndag 15. februar, og feirer sin 75. utgave med nok en endring i formatet, for å gjøre opp for den store kritikken i fjor. Fansen (50 % av de stemmeberettigede), nåværende spillere (25 %) og journalister (25 %) kåret de beste spillerne fra Eastern og Western Conferences, med Stephen Curry fra Golden State Warriors blant de fem beste i vest, i sitt 12. valg som All-Star.

Stephen Curry (som produserte animasjonsfilmen GOAT, på kino denne uken), har ikke spilt siden 30. januar på grunn av kneskade, og vil gå glipp av søndagens kamp, samt hans kommende kompromisser (kamper mot Memphis Grizzlies og San Antonio Spurs denne uken). Curry sa til ESPN at det fortsatt er smertefullt, og "hvis jeg kommer tilbake for tidlig, kan det blusse opp".

Som rapportert av Reuters, har Curry imidlertid et gjennomsnitt på 27,2 poeng per kamp, det femte høyeste per kamp totalt i sin 17 år lange karriere, til tross for at han har gått glipp av 14 kamper denne sesongen.

NBA All-Star Game 2026 vil delvis foregå som Team USA vs. Team World, med tre lag (to med amerikanske spillere og ett med internasjonale spillere) i en round robin med 12-minutters kamper. For første gang siden 2004 ble LeBron James ikke valgt som starter i den opprinnelige avstemningen, men ble senere valgt som reserve. Oklahoma City Thunder-guarden Shai Gilgeous-Alexander ble valgt som starter, men går glipp av All-Star-kampen på grunn av en underlivsskade.