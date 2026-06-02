Stephen Curry signerer lukrativ 10-årig avtale med det kinesiske sportsklærmerket Li-Ning
Etter 12 år med det amerikanske selskapet Under Armour har Stephen Curry inngått et samarbeid med et kinesisk selskap, og betaler mye mer.
Stephen Curry, som fortsatt er en av de mest populære NBA-spillerne, fortsatt aktiv i en alder av 38 år, har signert en ny sponsoravtale med et kinesisk sportsklærfirma, Li-Ning, som han vil tjene 1,190 millioner dollar på i løpet av de neste ti årene.
Curry beskrev det som "større enn en skoavtale, større enn en signaturserie, dette er et partnerskap for livet i en video", og vil hjelpe ham med å åpne Curry Brand-butikker i Kina og USA. Tidenes beste skytter i NBA følger andre idrettsutøvere som Dwayne Wade og Jimmy Butler, som også har inngått samarbeid med Li-Ning, mens Klay Thompson og Kyrie Irving har inngått samarbeid med Anta, i en økning av kinesiske merker som er villige til å betale mer og tilby billigere varer
For å sette det i perspektiv, ifølge DrGuru, tjente Curry 300 millioner dollar i løpet av Currys forrige 12-årige avtale med det amerikanske selskapet Under Armour, som ble avsluttet i fjor.