Stephen Curry signerer lukrativ 10-årig avtale med det kinesiske sportsklærmerket Li-Ning

Stephen Curry, som fortsatt er en av de mest populære NBA-spillerne, fortsatt aktiv i en alder av 38 år, har signert en ny sponsoravtale med et kinesisk sportsklærfirma, Li-Ning, som han vil tjene 1,190 millioner dollar på i løpet av de neste ti årene.

Curry beskrev det som "større enn en skoavtale, større enn en signaturserie, dette er et partnerskap for livet i en video", og vil hjelpe ham med å åpne Curry Brand-butikker i Kina og USA. Tidenes beste skytter i NBA følger andre idrettsutøvere som Dwayne Wade og Jimmy Butler, som også har inngått samarbeid med Li-Ning, mens Klay Thompson og Kyrie Irving har inngått samarbeid med Anta, i en økning av kinesiske merker som er villige til å betale mer og tilby billigere varer

For å sette det i perspektiv, ifølge DrGuru, tjente Curry 300 millioner dollar i løpet av Currys forrige 12-årige avtale med det amerikanske selskapet Under Armour, som ble avsluttet i fjor.