Stephen Curry skal spille sammen med broren Seth Curry for første gang i karrieren

HQ

Seth Curry, yngre bror av Stephen Curry, vil bli med i Golden State Warriors denne kommende sesongen, og de to vil spille sammen for første gang i karrieren. Selv om det fortsatt ikke er kunngjort av franchisene, rapporterte flere forskjellige utsalgssteder tirsdag at Seth Curry hadde avtalt en ettårsavtale med Warriors, og kom inn fra Charlotte Hornets.

I motsetning til Stephen Curry (37 år), som har vært Golden State Warriors-ikonet siden 2009 og vunnet fire NBA-mesterskap, samt blitt MVP to ganger, har Seth Curry (35 år) spilt for ni forskjellige NBA-lag (Warriors ville vært hans tiende lag) samt to NBA-G-lag.

Fra Memphis Grizzlies til Cleveland Cavaliers, til Philadelphia 76ers til Brooklyn Nets, og laget der han tilbrakte flest sesonger, Dallas Mavericks, har Curry ikke klart å slå rot i ett lag, til tross for sine kvaliteter (syvende i trepoengsprosent i NBA-historien, nummer to blant aktive spillere, bak Luke Kennard og foran Stephen med bare en tiendedel). I fjor var han den spilleren med best treffsikkerhet på trepoengere, 45,6 % av forsøkene utenfor buen, men han hadde et snitt på 6,5 poeng på bare 14 starter (68 kamper totalt) for Hornets.

Som Reuters rapporterer, ville Seth trenge en forholdsmessig avtale for å bli med i Golden State Warriors, slik at laget holder seg innenfor lønnstakreglene.