Stephen Dorff: "Black Adam er verdiløst søppel"

Det har blitt litt av en tradisjon å høre Blade-skuespilleren Stephen Dorff bitch om Marvel og filmene deres minst en gang i året, og nå har det skjedd igjen. I et nylig intervju med The Daily Beast gjentar han de sure kommentarene fra i fjor da han kritiserte Black Widow, og sammenlignet det med søppel. Men han var ikke fornøyd med det, han benyttet også anledningen til å gi et sveip på den siste DC-filmen Black Adam, som han kalte pinlig søppel.

"Alt dette andre søppelet er bare pinlig, skjønner du hva jeg mener? Jeg mener, Gud velsigne dem, de tjener en haug med penger, men filmene deres suger [ler]. Og ingen kommer til å huske dem. Ingen husker 'Black Adam' på slutten av dagen. Jeg så ikke engang den filmen, den så så ille ut.

Dorff fortsatte også med å kommentere den kommende Blade-nyinnspillingen.

– Marvel er vant til at jeg kaster dem uansett. Hvordan går det PG 'Blade' filmen for deg, som ikke kan få en regissør? [ler] Fordi alle som går dit kommer til å bli ledd av av alle, fordi vi allerede gjorde det og gjorde det best. Det er ingen Steve Norrington der ute.

Hva tror du, har Dorff et poeng i det han sier?