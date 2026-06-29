Stephen Eustáquio sikrer Canada en plass i åttendedelsfinalen i VM for første gang

HQ

Medarrangøren Canada var det første landet som kvalifiserte seg til åttendedelsfinalen i VM, i den eneste kampen i 32-delsfinalen som ble spilt på søndag, mot Sør-Afrika. Det var ikke den mest spennende kampen for mange fotballfans, og den manglet mål, men ikke følelser: Canada kvalifiserte seg like før overtid, da Stephen Eustáquio scoret i det 92. minutt.

Eustáquio, midtbanespiller i Los Angeles FC i MLS på lån fra Porto, som har spilt det meste av karrieren sin i Portugal (Torreense, Leixões, Chaves, Paços de Ferreira), scoret vinnermålet fra utenfor straffefeltet – et raskt og presist skudd forbi keeper Ronwen Williams – noe som resulterte i at Canada for første gang vant en utslagsrunde i VM, og også kvalifiserte seg for første gang til åttendedelsfinalen (dette var det første VM-et med den nye 32-delsfinalen).

Canada har kun kvalifisert seg til to VM før dette (der de kvalifiserte seg automatisk som medarrangører). De røk ut i gruppespillet i Mexico 1986 og Qatar 2022, uten å vinne en eneste kamp. I denne utgaven har de vunnet to kamper, inkludert denne, og kvalifisert seg som nummer to i gruppe B bak Sveits.

Nå blir det mye mer komplisert for Canada, da de skal møte vinneren av kampen mellom Marokko og Nederland, og spille sin åttendedelsfinale 4. juli i Houston. I dag har vi tre VM-kamper i 32-delsfinalen:



Brasil mot Japan: 19:00 CEST, 18:00 BST



Tyskland mot Paraguay: 22:30 CEST, 21:30 BST



Nederland mot Marokko: 03:00 CEST, 02:00 BST (tirsdag)

