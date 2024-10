Stephen Graham kommer tilbake for Peaky Blinders-filmen

Selv om BBC og Netflix ikke har kunngjort at alle skuespillerne kommer tilbake til Peaky Blinders -filmen som for tiden spilles inn i Storbritannia, med Cillian Murphy tilbake som Tommy Shelby, og Rebecca Ferguson, Barry Keoghan og Tim Roth som debuterer på Peaky Blinders, har vi så godt som antatt at mange av de opprinnelige skuespillerne også vil dukke opp.

HQ

Selv om han ikke hadde noen stor rolle i TV-serien, er det nå bekreftet at Stephen Graham vender tilbake til Peaky Blinders i denne avsluttende spillefilmen. Graham vil tilsynelatende være tilbake som karakteren Hayden Stagg, noe han bemerket under en opptreden på London Film Festival.

I en samtale med Deadline uttalte Graham at han "gleder seg til å se gutta igjen", da han snakket om sitt Peaky Blinders engasjement.

Ellers skal Graham være med i Bruce Springsteen-biopicen Deliver Me From Nowhere og i Disney+-dramaserien skrevet av Peaky Blinders -skaperen Steven Knight, et prosjekt kjent som A Thousand Blows.