Stephen King har nok en gang tatt til sine sosiale medier. Denne gangen for å slå alarm om de nylige handlingene til USAs president Donald Trump, og advare om at utplassering av tropper i storbyer kan være et skritt mot autoritær kontroll.

Stephen Kings siste innlegg følger opp tidligere skarp kritikk av administrasjonen og dens lederstil. Nå antyder skrekkforfatteren at slike tiltak kan skape et klima der stemmeretten blir begrenset, og fremstiller det som en gradvis uthuling av demokratiske normer.

Stephen King advarer mot Trump på X (8. oktober 2025): "Tropper i storbyene. Deretter kan Trump komme til å forklare at det nasjonale klimaet er 'for farlig' til å stemme i 2026. Det er slik den autoritære overtakelsen fungerer. Steg for steg."

Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese innlegget nedenfor eller på følgende lenke.