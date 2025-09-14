Stephen King ber om unnskyldning for å ha sagt at "Charlie Kirk gikk inn for steining av homofile" Forfatteren innrømmet at han fremstilte Charlie Kirks ord feil, og slettet innlegget etter motreaksjoner.

HQ Drapet på Charlie Kirk har skapt overskrifter de siste dagene, og mange har kommentert saken. Blant dem Stephen King, som nå har kommet med flere unnskyldninger etter å ha antydet at den konservative kommentatoren Charlie Kirk hadde tatt til orde for bibelsk straff mot homofile. Skrekkforfatteren delte først påstanden på sosiale medier, men fjernet den senere, og presiserte at Kirk bare hadde sitert et skriftsted uten å godkjenne det. King erkjente at han hadde basert seg på en bemerkning som var tatt ut av kontekst, og sa at han ville være mer forsiktig i fremtiden. Tilbaketrekningen kom etter sterk kritikk fra politiske figurer, inkludert senator Ted Cruz, selv om Kings gjentatte unnskyldninger hadde som mål å dempe spenningen. Hvis du vil vite mer om saken, kan du selvfølgelig klikke deg inn på følgende lenke. Go! Stephen King på New York Comic Con // Shutterstock