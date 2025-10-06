Stephen King er den mest bannlyste forfatteren i amerikanske skoler

HQ

De fleste av oss vet at Stephen King ikke akkurat er fremmed for kontroverser. Ta Rage, for eksempel: en historie om en skoleskyting. Den har blitt fjernet fra skoler i flere tiår av frykt for at den kunne inspirere til virkelige hendelser. Noen av Kings bøker har også blitt utfordret på grunn av hans politiske kommentarer. Og nå har han "offisielt" blitt den forfatteren som oftest blir utestengt fra amerikanske skoler. Dette vet vi takket være en ny rapport fra PEN Americas "Banned in the USA" (via The Hollywood Reporter), som sporer mer enn 6800 tilfeller av bøker som er midlertidig eller permanent trukket tilbake for skoleåret 2024-2025. Stephen Kings bøker ble sensurert 206 ganger, ifølge PEN, med Carrie, for eksempel, blant de 87 av hans verk som ble berørt. Hva synes du om dette? Selv med en viss føderal motreaksjon er bokforbud fortsatt vanlig i USA, noe som viser hvor opphetet debatten om tilgang til litteratur har blitt. Bokforbud: bra eller dårlig?