Stephen King er misfornøyd med at folk liker å se Kevin Costners westernfilm floppe på kino

Kritikernes meninger om Kevin Costners nye storverk er delte, og publikum kommer ikke. Nei, for å være ærlig, Horizon: An American Saga gjør det ikke bra økonomisk, et faktum som ser ut til å glede noen enkeltpersoner.

Dette faktum har opprørt Stephen King, som i et innlegg på X uttrykte sin frustrasjon og stilte spørsmål ved hvorfor folk ser ut til å fryde seg over Horizons fiasko.

Schadenfreude er "å glede seg over andres ulykke". Det beskriver perfekt mange av reaksjonene jeg har lest på Costners HORIZON. Hvorfor i all verden skulle noen fryde seg over fiaskoen til en film som ikke er en oppfølger eller en del av, Gud bevare oss, "Marvel-universet"?

Costner har investert mye av sine egne penger i prosjektet, og noen har beskrevet opptakten til innspillingen som en svært lang og slitsom prosess. Som beskrevet i et innlegg av en anonym bruker på X som følger :

"Han presset blod fra steiner for å få dette laget. Uten offentlig støtte vil den lidenskapen for filmskaping forsvinne. Snart vil det bare være Marvel igjen."

Har du planer om å se Horizon, og hvorfor tror du filmen gjør det så dårlig på kino?