Stephen King gir Donald Trump et nytt kallenavn

HQ Etter en ukes utsettelse er Jimmy Kimmel Live! offisielt tilbake, og Jimmy Kimmel kom tilbake med et spissformulert budskap om verdien av ytringsfrihet. Nå har Stephen King slått tilbake mot Donald Trump på grunn av presidentens nylige påstander om ytringsfrihet, og gitt ham et nytt, bitende kallenavn. Den anerkjente forfatteren tok til sosiale medier for å hevde at Trump retter seg mot ytringer han personlig misliker, i stedet for å forsvare sann ytringsfrihet. I et innlegg som raskt fikk stor oppslutning, kalte King Trump for "Trumpty-Dumpty", med henvisning til presidentens angrep på medier han anser som fiendtlige. Kings uttalelser kommer etter omfattende kritikk fra journalister og kommentatorer, som insisterer på at pressefriheten er beskyttet av loven, uavhengig av hva som oppfattes som negativt.