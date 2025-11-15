Stephen King gjør narr av Trumps ansikt på X

HQ

Nok et innlegg fra Stephen King om Donald Trump. Denne gangen om hans ansikt. Forfatteren la nylig ut en kritikk av presidentens ansikt på sosiale medier-plattformen X, og innlegget gikk raskt viralt.

I innlegget beskriver King Trumps ansikt som "det oppsvulmede, posete ansiktet til en aldrende satyr", og fikk over 4 millioner visninger og tusenvis av kommentarer i løpet av få timer. Han er kjent for sine frittalende, venstreorienterte synspunkter, men reagerte ikke på motreaksjonene.

Stephen Kings kommentar gjenspeiler et mønster av politisk ladede innlegg rettet mot Donald Trump. Han har tidligere gjort narr av presidentens oppslutning, kritisert politikk som tolltariffer og uttrykt støtte til demokratiske kandidater.

Ved å fokusere på Trumps ansikt fortsetter King å blande humor og politiske kommentarer, og holder oss engasjert samtidig som han fremhever sin motstand mot den nåværende presidenten i USA. Men hva synes du om det siste innlegget hans?