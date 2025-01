Stephen King kaller The Monkey "helt vanvittig" i forkant av lanseringen

HQ

For bare noen dager siden begynte de første positive reaksjonene fra tidlige visninger av Osgood Perkins' film å komme inn. Nå har Stephen King gitt sitt godkjentstempel til The Monkey, den nye filmatiseringen av hans novelle fra 1980, regissert av Osgood Perkins, kjent for Longlegs.

Filmen, som kommer på kino 21. februar 2025, forteller den forskrudde historien om tvillingbrødre og en forbannet lekeape som bringer død hver gang dens cymbaler kolliderer. Da brødrene finner leketøyet på loftet til faren sin, innser de snart at hver gang apen slår på cymbalene, er det noen i nærheten som møter en grusom død. Flere år senere gjenforenes brødrene for endelig å tilintetgjøre den forbannede gjenstanden, men det kommer ikke til å bli noen enkel oppgave.

King gikk ut på sosiale medier og kalte filmatiseringen "helt vanvittig", og sa at publikum "aldri har sett noe lignende". Til tross for mange endringer i forhold til originalhistorien, har Perkins' blanding av mørk komedie, skrekk og uhygge fått positive reaksjoner på de første visningene. Og nå har den Kings godkjentstempel. Kan Osgood Perkins' film bli det neste store innen skrekkfilm med Stephen King i ryggen?

Er du spent på The Monkey?