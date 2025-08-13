Stephen King kaller Donald Trumps Amerika "en skrekkhistorie"

HQ

Stephen King, skrekkens konge, hvis verker har skremt lesere i nesten fem tiår, sier nå at selv hans mørkeste fiksjon ikke kan konkurrere med virkeligheten i Donald Trumps presidentskap. I en ny Q&A med The Guardian ble King spurt om hvilken slutt han kunne tenke seg for "Trumpian America". Svaret hans var kontant: riksrett.

"Jeg tror det ville være riksrett - noe som etter mitt syn ville være en god avslutning. Jeg ville elsket å se ham pensjonert, la oss si det slik. Den dårlige slutten ville være at han får en tredje periode og tar fullstendig over. Det er en skrekkhistorie uansett. Trump er en skrekkhistorie, er han ikke?"

Forfatteren, som har vært en av Trumps mest høylytte kjendiskritikere, har aldri gått av veien for å uttrykke sin forakt for presidenten. I årenes løp har King delt skarpe vurderinger i sosiale medier, der han har kalt Trump "et inkompetent rasshøl" og sammenlignet oppførselen hans med "et bortskjemt barn" som kan få raserianfall. I 2022 gikk han enda lenger og beskyldte Trump for å opptre "kriminelt" og for å forsøke å velte det amerikanske demokratiet uten noen annen grunn enn å nekte å innrømme nederlag.

Men politikk var ikke det eneste temaet som kom på bordet under den omfattende samtalen. King diskuterte også sin entusiasme for nylige og kommende filmatiseringer av verkene hans, inkludert The Life of Chuck, The Monkey og Edgar Wrights nyinnspilling av The Running Man. Mange antar at King skriver med Hollywood i tankene, men han insisterer på at det aldri er tilfellet. "Jeg skriver bare det som virker som en god historie", sier han. "Så skjer det som skjer med den."

Intervjuet kom også inn på Stranger Things, Netflix-serien som ofte sammenlignes med Kings romaner. Selv om forfatteren setter pris på hentydningene til sitt eget verk, gir han skaperne Matt og Ross Duffer æren for å ha skapt noe helt eget. "De vokste opp med materialet mitt og sa: 'Vi vil gjøre noe lignende'", bemerker King. "Men det er mye mer Duffer Brothers i det enn Stephen King. Men det er bra. Jeg liker det veldig godt."

King er kjent for å blande skrekk med skarpe samfunnskommentarer, og han har ofte brukt offentlige plattformer til å mene noe om amerikansk politikk. Hans siste uttalelser bekrefter et synspunkt han har gjentatt i årevis: at den virkelige verden kan være mer foruroligende enn noe fiktivt mareritt. Hvorvidt han har rett eller ikke, er uansett ikke opp til oss å avgjøre.

