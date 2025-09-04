Stephen King kritiserer superheltfilmer for å være kjønnsløse voldsfilmer

HQ

Blod, vold og utidig død er noe Stephen King har bygget sin karriere på - i det minste i skjønnlitterær form - og det er noe han aldri har gått av veien for. Det samme kan ikke sies om superheltfilmer, som generelt er mer renvaskede og familievennlige. I et nytt intervju med The UK Times kritiserer King Marvel og DC for at de altfor ofte skildrer enorme mengder ødeleggelse uten at det får noen reelle konsekvenser. Hele byer kan bli jevnet med jorden av en skurk, men publikum ser sjelden blod eller menneskelig lidelse.

"Hvis du ser på disse superheltfilmene, ser du en superskurk som ødelegger hele bydeler, men du ser aldri noe blod. Og det er helt feil. Det er nesten pornografisk... Jeg sa [til The Long Walk], hvis du ikke skal vise det, så ikke bry deg. Og så laget de en ganske brutal film."

King kontrasterte dette med sin egen roman The Long Walk, som Francis Lawrence for tiden er i ferd med å filmatisere. I motsetning til superheltsjangeren vil denne historien ikke holde tilbake på vold og brutalitet, akkurat slik den er beskrevet i boken. Handlingen følger en dystopisk konkurranse der tenåringsgutter tvinges til å marsjere uten stans - alle som sakker akterut, blir henrettet. I hovedrollene ser vi Cooper Hoffman, David Jonsson, Judy Greer og Mark Hamill, og filmen kommer på kino i USA den 12. september.

