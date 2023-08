The Last Voyage of the Demeter sliter på kino, men Stephen King og Guillermo del Toro lovpriser filmen

HQ

Dessverre går det ikke så bra med den andre Dracula-inspirerte storfilmen fra Universal. Først var det Nicolas Cages tåpelige Renfield, og nå er det André Øvredal, regissørens Trollhunter The Last Voyage of the Demeter som synker til havets bunn. I stedet er det, ikke overraskende, Barbie og Oppenheimer som fortsetter å stjele oppmerksomheten på kino.

Men selv om kinopublikummet ikke ser ut til å være interessert i vampyrmoro på de syv hav, elsker skrekkmesteren Stephen King det. For ham minner filmen om de gode gamle Hammer filmene fra 60- og 70-tallet. Guillermo del Toro, som også har gjort seg bemerket i skrekkfilmsjangeren, er også imponert over Øvredals film.

Har du planer om å se The Last Voyage of the Demeter?