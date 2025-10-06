Stephen King reagerer på at han er blitt den mest bannlyste forfatteren i USA "Kan jeg foreslå at du plukker opp en av dem og ser hva all denne klagingen handler om?"

Stephen King, som er hyllet over hele verden for sine bidrag til skrekk og fiksjon, har blitt den mest bannlyste forfatteren i amerikanske skoler, ifølge en ny rapport. Mange av hans ikoniske verk har blitt fjernet fra skolebibliotekene, ofte på grunn av modne temaer og innhold. Nå har King gått ut på sosiale medier og oppfordret leserne til å utforske bøkene hans til tross for restriksjonene, og understreket viktigheten av tilgang til litteratur. Hva synes du om dette? Selv med en viss føderal motreaksjon er bokforbud fortsatt vanlig i USA, noe som viser hvor opphetet debatten om tilgang til litteratur har blitt. Bokforbud: bra eller dårlig?