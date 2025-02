Stephen King samarbeider med Maurice Sendak om en historie du aldri hadde forventet: Hans og Grete

HQ

Det kan virke overraskende og uventet, men skrekklegenden Stephen King våger seg inn i barnebokverdenen med en ny versjon av det ikoniske eventyret Hans og Grete.

Men ikke la deg lure av sjangeren. Dette er ikke en typisk godnatthistorie. King har samarbeidet med avdøde Maurice Sendak, den legendariske skaperen av Where the Wild Things Are, for å gi liv til eventyret med uhyggelige illustrasjoner som en gang prydet et operasett for Hans og Grete i 1997.

De urovekkende illustrasjonene inneholder skremmende skildringer, blant annet en ond heks med kidnappede barn og et godterihus som forvandles til et fryktinngytende ansikt. Kings tolkning lover å fange essensen av eventyret, der eventyrets solfylte ytre blandes med en mørk kjerne av fare.

Boken, som kommer ut 2. september 2025, vil garantert bli et hjemsøkende og fengslende tilskudd til både Kings og Sendaks ettermæle. Foreløpig gjenstår det å se hvordan denne blandingen av fantasi og terror vil slå an hos både unge og gamle fans.