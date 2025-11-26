Stephen King slår tilbake på X: "Stille, gris"

HQ

Stephen King har nok en gang gått til angrep på Donald Trumps mest lojale allierte, og gjenbrukt en av presidentens egne fornærmelser i et spissformulert stikk i sosiale medier.

Den anerkjente forfatteren (78), som ofte deler anti-MAGA-innlegg med sine 6,8 millioner X-følgere, rettet skytset mot høyreaktivisten Laura Loomer etter at hun forsterket Trumps Truth Social-innlegg med store bokstaver, der han kalte visse demokrater for "forrædere" fordi de oppfordret militæret til å nekte å følge ulovlige ordrer.

Loomer la til: "Når blir de arrestert? Det er november, og ingen har blitt arrestert for forræderi eller oppvigleri. Vi begynner å gå tom for tid." Stephen King svarte med å reposte Loomers melding med den enkle bildeteksten: "Quiet, piggy."

Uttrykket er et ekko av en kommentar Trump rettet mot en reporter tidligere denne måneden, da han ble spurt om Jeffrey Epstein-sakene. Presidenten har en lang historie med å bruke fornærmelser mot kvinner, inkludert Alicia Machado og Rosie O'Donnell.

Bemerkningen, som ble fremsatt under spørsmål om nylig frigitte Jeffrey Epstein-e-poster, rettet mot Bloombergs korrespondent i Det hvite hus Catherine Lucey, sirkulerte sakte i begynnelsen, men fikk massiv oppslutning på nettet i dagene som fulgte og ble et populært tema.

King har siden brukt samme "Quiet, piggy" comeback flere ganger denne uken, og adressert innlegg fra ulike MAGA-støttende kontoer. Hvis du vil lese dem alle, kan du selvfølgelig sjekke ut innleggene nedenfor.