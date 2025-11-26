Stephen King slår tilbake på X: "Stille, gris"
Han har brukt samme comeback flere ganger denne uken.
Stephen King har nok en gang gått til angrep på Donald Trumps mest lojale allierte, og gjenbrukt en av presidentens egne fornærmelser i et spissformulert stikk i sosiale medier.
Den anerkjente forfatteren (78), som ofte deler anti-MAGA-innlegg med sine 6,8 millioner X-følgere, rettet skytset mot høyreaktivisten Laura Loomer etter at hun forsterket Trumps Truth Social-innlegg med store bokstaver, der han kalte visse demokrater for "forrædere" fordi de oppfordret militæret til å nekte å følge ulovlige ordrer.
Loomer la til: "Når blir de arrestert? Det er november, og ingen har blitt arrestert for forræderi eller oppvigleri. Vi begynner å gå tom for tid." Stephen King svarte med å reposte Loomers melding med den enkle bildeteksten: "Quiet, piggy."
Uttrykket er et ekko av en kommentar Trump rettet mot en reporter tidligere denne måneden, da han ble spurt om Jeffrey Epstein-sakene. Presidenten har en lang historie med å bruke fornærmelser mot kvinner, inkludert Alicia Machado og Rosie O'Donnell.
Bemerkningen, som ble fremsatt under spørsmål om nylig frigitte Jeffrey Epstein-e-poster, rettet mot Bloombergs korrespondent i Det hvite hus Catherine Lucey, sirkulerte sakte i begynnelsen, men fikk massiv oppslutning på nettet i dagene som fulgte og ble et populært tema.
King har siden brukt samme "Quiet, piggy" comeback flere ganger denne uken, og adressert innlegg fra ulike MAGA-støttende kontoer. Hvis du vil lese dem alle, kan du selvfølgelig sjekke ut innleggene nedenfor.