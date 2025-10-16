Stephen King snakker om kommende bøker i nytt intervju: "Utenfor garantien" og "kan ikke ta noe for gitt"

HQ

Etter å ha formet marerittene og fantasien til lesere over hele verden i mer enn et halvt århundre, begynner Stephen King å vurdere å trappe ned.

I et nytt intervju med USA Today innrømmer den 78 år gamle forfatteren at han er usikker på hvor mye lenger han vil fortsette å skrive, og sier med sin karakteristiske mørke humor: "I min alder er du utenfor garantien. Du kan ikke ta noe for gitt."

Til tross for sine forsiktige ord er King fortsatt like aktiv som alltid. Forfatteren har for tiden to romaner på skrivebordet: en siste historie med detektiven Holly Gibney, den elskede karakteren fra The Outsider og Holly.

I tillegg kommer en etterlengtet tilbakekomst til universet fra The Talisman, som han skapte sammen med avdøde Peter Straub. King avslørte at denne tredje delen vil fungere som et bindeledd mellom The Talisman og Dark Tower-serien, og knytte sammen flere tiår med historiefortelling.

De siste årene har vi også sett en oppblomstring av Kings innflytelse på film og TV. Her er for eksempel det beste fra Stephen King: seks filmatiseringer som alle King of Horror-fans bør se i 2025.

King, som som kjent overlevde å bli påkjørt av en bil i 1999, sier at han nå føler behov for å ta ting "litt forsiktig". Men hans kreative drivkraft har ikke forsvunnet. "Jeg har kanskje 10, 15 år igjen, men det kan du ikke regne med."

Inntil videre fortsetter han å skrive i de tidlige morgentimene, lenge før verden våkner. "Jeg nyter virkelig de tre-fire timene hvor jeg kan leke i en slags fantasiverden. Det er ganske fint," legger han til.

Selv om fans over hele verden kanskje bekymrer seg for en fremtid uten nye historier fra "skrekkens mester", insisterer King på at han ikke trekker seg tilbake ennå, bare at han tenker på tiden. "Jeg vil gjerne stoppe før jeg begynner å sludre", sier han. "Jeg føler at jeg fortsatt har litt mer rom å utforske, men jeg må passe meg så jeg ikke blir kjedelig. Jeg vil gjerne fortsatt overraske folk litt."

Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig lese hele intervjuet på følgende lenke. Go!