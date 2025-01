Stephen King støtter It: Welcome to Derry

Når to kreative hoder som Stephen King og Andy Muschietti slår seg sammen, er det ingen overraskelse at magi oppstår. Etter å ha erobret det store lerretet med It, retter duoen nå blikket mot det lille lerretet med It: Welcome to Derry. Men denne gangen har Stephen King tatt en litt mer uformell tilnærming, kan vi si.

I et intervju med Radio TU nylig avslørte Muschietti at prosessen har vært forfriskende uformell, til tross for Kings legendariske engasjement. King ga sin velsignelse til prequel-filmen uten å nøle, etter at Muschietti hadde presentert ideen for ham direkte. Regissøren innrømmet at forfatteren har vært så imponert over arbeidet deres at han nå stoler fullt og helt på dem. King har i hovedsak begrenset seg til å godkjenne alt. Med en sterk rollebesetning og høye forventninger, Welcome to Derry lover å utforske den skremmende opprinnelsen til Pennywise. Og nå har den offisielt Stephen Kings godkjenningsstempel.

Tror du den vil leve opp til filmenes standard?