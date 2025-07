Stephen Kings The Girl Who Loved Tom Gordon får nytt liv under JT Mollners regi

Stephen Kings endeløse grep om skrekkens verden viser ingen tegn til å slippe taket. Nå, som kunngjort av The Hollywood Reporter, har Lionsgate offisielt gitt grønt lys for en ny filmatisering av The Girl Who Loved Tom Gordon.

Prosjektet vil bli regissert av JT Mollner, som allerede er involvert i en annen King-filmatisering(The Long Walk, som kommer på kino i USA i september). Nå stiller Mollner seg bak kameraet igjen, denne gangen for å fortelle historien om Trisha McFarland, en ni år gammel jente som går seg vill i de dype skogene langs Appalachian Trail. Med bare en Walkman og fantasien i behold klamrer Trisha seg til sin kjærlighet til baseball og sitt idol Tom Gordon, en ekte Red Sox-pitcher som blir en slags skytsengel i hennes hallusinatoriske kamp for overlevelse.

The Girl Who Loved Tom Gordon er mer psykologisk enn overnaturlig, og er en kjølig nedstigning i isolasjon og frykt, forkledd som et mørkt eventyr. Det er langt fra Kings mer blodige utflukter, men ikke mindre skremmende i sin stille opprulling av den menneskelige psyke.

The Girl Who Loved Tom GordonStephen King

Mollner virker som en passende match. Hans film Strange Darling fra 2023 var en vill, oppfinnsom slasher som bøyde fortellerstrukturen til den skrek. Selv om den stort sett gikk ubemerket hen på kino, og tjente mindre enn 5 millioner dollar globalt, fikk den fans på høye steder, inkludert King selv. Kritikerne roste filmens dristige klipping, skiftende perspektiver og Willa Fitzgeralds enestående prestasjon, og kalte den et sjeldent eksempel på at sjangeren ble snudd på hodet. Med Tom Gordon har Mollner nå sjansen til å bringe den samme oppfinnsomheten til en historie som krever følsomhet, spenning og en surrealistisk touch.

Bak prosjektet står et sterkt produksjonsteam, inkludert Roy Lee (It, Doctor Sleep), Christine Romero, Ryan Silbert og Andrew Childs. Lionsgates Nathan Kahane vil også være involvert som produsent, etter å ha gått av som leder for studioets filmgruppe. Studioet har lenge vært i nærheten av dette prosjektet, og i et år som allerede er fullpakket med King-filmatiseringer (The Monkey, The Life of Chuck, The Running Man, The Long Walk, The Institute, IT: Welcome to Derry), lover The Girl Who Loved Tom Gordon å skille seg ut, ikke med gore, men med redsel som siver sakte inn, som mørket gjennom trærne.

I mellomtiden, mens du venter på at denne skal komme på lerretet, kan du ta en titt på noen av de andre kommende prosjektene fra skrekkens mester i The best of Stephen King: Seks filmatiseringer som alle King of Horror-fans bør se i 2025.