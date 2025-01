Stephen Kings The Monkey filmatisering: En bloddryppende fortelling med mørk humor

HQ

Stephen Kings første filmatisering på det store lerretet fra 2025, The Monkey, kommer på kino i februar. Filmen er regissert av Osgood Perkins og basert på Stephen Kings novelle fra 1980. I filmen følger vi tvillingbrødrene, spilt av Theo James, som oppdager en dødelig lekeape som med sine klirrende cymbaler varsler skremmende dødsfall. Flere år senere gjenforenes brødrene for å ødelegge det forbannede objektet en gang for alle. I et nylig intervju med Empire avslørte Perkins sin visjon for filmen, og fremhevet den sterke kontrasten til hans hit fra 2024, Longlegs.

"Vi er skyldige i å putte langt mer blod i menneskekroppene våre enn det som egentlig er i en menneskekropp. Når noen eksploderer i denne filmen - og det er det et par stykker som gjør - blir det mye søl", sa han. Perkins beskriver The Monkey som en unik blanding av surrealistisk skrekk og ektefølt historiefortelling, og lover litervis av blod og en absurd tilnærming til mørk komedie. I rollelisten finner vi også Elijah Wood, Tatiana Maslany og Laura Mennell. Filmen har premiere 21. februar 2025, og The Monkey innleder et år fullt av Stephen King-filmatiseringer.

Er du klar for et blodbad?

Du er kanskje interessert :