Stephen Kings The Running Man filmatisering flytter frem lanseringsdatoen

Ifølge Deadline har den etterlengtede Running Man-nyinnspillingen fra regissør Edgar Wright flyttet utgivelsesdatoen til 7. november 2025. Denne strategiske endringen gir den dystopiske thrilleren et forsprang på to uker før Universals Wicked: For Good, oppfølgeren til den suksessrike musikaltilpasningen.

HQ

Paramounts beslutning stammer sannsynligvis fra Wickeds påviste dominans på billettkontoret. Den første Wicked-filmen steg til å bli en av de beste innenlandske inntektene i 2024, og konkurrerte mot tungvektere som Barbie og Gladiator II. Ved å flytte visningen unngår The Running Man å havne i skyggen og gir seg selv rom til å skinne før publikum vender tilbake til det magiske landet Oz.

Basert på Stephen Kings roman og med Glen Powell, Katy O'Brian og Lee Pace i hovedrollene, The Running Man lover å gjenskape den dystopiske dødsspillfortellingen med Wrights karakteristiske filmskapende stil. Flyttingen posisjonerer filmen som en begivenhet man må se i begynnelsen av november, og fanger opp stemningen før Wicked: For Good dominerer Thanksgiving-ferien.

Fans av begge filmene kan nå glede seg over to fremragende utgivelser uten å måtte velge side, noe som gjør 2025s filmprogram enda mer spennende. Er du spent på å se Edgar Wrights visjon av The Running Man?