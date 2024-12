Stephen Kings The Running Man-reboot legger til Dexter-skuespiller til sin stjernespekkede rollebesetning

HQ

Ifølge Deadline har David Zayas, skuespilleren du sannsynligvis kjenner fra rollen som Angel Batista i Dexter, nettopp sluttet seg til rollebesetningen i den kommende rebooten av Stephen Kings The Running Man. Regissert av Edgar Wright, vil denne nye filmatiseringen av Kings roman fra 1982 ha Glen Powell i hovedrollen som Ben Richards, en mann som konkurrerer i et dødelig TV-spill for å vinne en livsforandrende pengepremie. Zayas slutter seg til en stjernespekket rollebesetning som inkluderer Josh Brolin, Lee Pace, Michael Cera og Emilia Jones.

David Zayas som Angel Batista i Dexter (2006-2013).

Historien utspiller seg i en dystopisk fremtid der myndighetene kontrollerer mediene og bruker brutale gameshow for å underholde publikum. Richards melder seg frivillig til programmet i håp om å vinne penger for å redde familien sin. Den opprinnelige filmatiseringen av The Running Man fra 1987, med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen, ble en kultklassiker med sin actionfylte, futuristiske versjon av Kings historie.

Zayas skal spille Richard Manuel, men detaljer om hans rolle er fortsatt hemmelig. Hans rolle bidrar til den økende forventningen til filmen, som gir en moderne vri på den originale historien. Wright, kjent for filmer som Shaun of the Dead, har tilført sin unike stil til prosjektet, og lover en spennende ny vri på thrilleren. The Running Man har planlagt kinopremiere 21. november 2025, og produksjonen er i gang.

Hva synes du om den nye retningen Edgar Wright tar med denne Stephen King-klassikeren? Gleder du deg til å se den stjernespekkede rollebesetningen i aksjon?