Stephen Spielberg om AI: "Jeg tror ikke det finnes noen erstatning for sjelen"

Det er få regissører, om noen, som kan skilte med en så imponerende rekke ikoniske filmer som Stephen Spielberg. Fra Haisommer til E.T., Jurassic Park, Schindlers liste, Saving Private Ryan og mange, mange flere (ja, vi vet at vi ikke engang har nevnt den opprinnelige Indiana Jones-trilogien).

Dette gjør ham selvfølgelig spesielt interessant å lytte til når det gjelder film, siden han helt klart vet hva han snakker om. I IMO-podcasten tok han for seg fenomenet kunstig intelligens, som vi alle vet har vært et hett tema i det siste. Mange frykter at late og pengesterke Hollywood-ledere vil la kunstig intelligens skrive manus i fremtiden, noe som vil bety at det menneskelige perspektivet forsvinner.

Spielberg innrømmer gjerne at han ikke vet så mye om kunstig intelligens, men én ting han vet, er at det er vanskelig å erstatte en sjel :

"Der jeg ikke elsker AI, er når den tar en stilling, eller når det er en tom stol ved et forfatterbord. Det er seks forfattere, og det er en tom stol, og det står en datamaskin foran den tomme stolen, og den er den syvende forfatteren. Jeg er ikke villig til å erstatte den, for jeg tror egentlig ikke på sansning. Jeg tror ikke det finnes noen erstatning for sjelen. Jeg tror ikke det er en algoritme som kan oppfinnes."

Han er imidlertid ikke anti-AI, og ser et stort potensial for det på områder som helse og utdanning. Men når det gjelder kunstnerisk skapelse, mener han at datamaskiner bør holdes utenfor:

"Men ikke fortell meg at jeg ikke har den rette antagonisten i denne filmen, ikke fortell meg hvordan jeg skal skrive dialogen for denne karakteren, ikke fortell meg hvor kameraet må gå."

Det blir spennende å se hvordan filmindustrien bruker kunstig intelligens i filmproduksjon i årene som kommer, og på lengre sikt hvordan den kan utnyttes på best mulig måte.