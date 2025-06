Sterkere Nightlords har kommet til Elden Ring: Nightreign

HQ

Nylig rapporterte vi at dataminers hadde oppdaget ekstra faser for sluttsjefene i Elden Ring: Nightreign. Mods hadde allerede tillatt brukere å møte disse dødelige fiendene, men nå kommer de til spillet i et offisielt format.

Som kunngjort på Bandai Namcos nettsted, kalles disse mer utfordrende sjefene "Everdark Sovereigns". Akkurat nå kan du møte en sterkere versjon av Adel, Baron of Night AKA Gaping Jaw. Sentient Pest og Darkdrift Knight får også nye versjoner i løpet av de kommende ukene.

Adels kraftigere form kan bekjempes fra nå og frem til 26. juni kl. 02:59 CEST/01:59 BST. Du kan møte ham hvis du allerede har beseiret hans vanlige form, og hvis du klarer å felle Adel en gang til, får du Sovereign Sigils, unike belønninger som kan gjøres om til spesielle relikvier sammen med andre gjenstander.

Flere Everdark Sovereigns i form av Augur, Equilibrious Beast, Fissure in the Fog og Tricephalos vil bli gjort tilgjengelige senere. Når et Everdark Sovereign-raid forsvinner, sier Bandai at det er borte, men det ser ut til at de ikke vil forsvinne for alltid.